CdS – Dilemma Dybala: accetterebbe l’Inter, ma non vorrebbe tradire la Juventus

L'attaccante argentino, che non rinnoverà con i bianconeri, non ha ancora deciso la sua prossima destinazione

Ancora tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala: l'attaccante argentino, fortemente corteggiato dall'Inter, deve scegliere se rimanere in Italia o cercare una nuova sfida all'estero. Un grande dilemma, come scrive il Corriere dello Sport: "Se Dybala non fosse interessato ad andare all'Inter, non avrebbe mandato un intermediario a parlare con Marotta nella sede dell'Inter e non avrebbe fatto incontrare il suo agente, Antun, con lo stesso ad a Villa Bellini. Dentro di lui, però, c'è anche il desiderio di non "tradire" la Juventus. Anzi, i tifosi bianconeri ai quali è legato da un affetto sincero. È combattuto, Paulo. Da una parte ci sono l'amore per l'Italia e la volontà di dimostrare a chi lo ha scaricato (Agnelli e Arrivabene su tutti) che è un top player; dall'altra lo stimolo di provare un'avventura professionale all'estero (in una squadra che giochi la Champions) per non fare un "dispetto" agli juventini".