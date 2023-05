Diletta Leotta: “Ho questo ricordo dell’intervista a Conte dopo lo scudetto all’Inter”

L'intervista con Cristiano Ronaldo? Un’onda magnetica che cammina… Poi ci siamo seduti a chiacchierare e invece era ‘easy’, non era poi così complesso come mi immaginavo.

Dybala? Vi devo dire che secondo me si trova molto bene, mi ha consigliato anche un buon ristorante romano in cui sono andata dopo l’intervista. A Roma si sente tantissimo l’amore per lui, nei primi secondi eravamo proprio al Colosseo ed era impossibile camminare per i tifosi presenti”, le dichiarazioni di Diletta Leotta.