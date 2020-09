Scudetto, Diletta Leotta: “Metto l’Inter in prima fila, si è rinforzata. Ma la Juventus…”

Intervistata da Tuttosport, Diletta Leotta si è espressa così in merito alle contendenti per lo scudetto:

«Con il mercato in piena evoluzione è difficile fare previsioni. A oggi, nella mia griglia di partenza, in pole position c’è ovviamente la Juventus. Non potrebbe essere diversamente visto che ha vinto gli ultimi nove campionati e ambisce alla “decima”. Mi incuriosisce vedere all’opera Andrea Pirlo, che ha avuto un avanzamento di carriera repentino dall’Under 23 alla prima squadra. In prima fila, metto l’Inter, che si sta rinforzando con uomini di esperienza, che sapranno fare la differenza nelle partite decisive. Sono sicura che l’Atalanta si saprà riconfermare e mi auguro di rivedere Ilicic al top della condizione. Per la quarta posizione vedo una corsa molto serrata tra Milan, Napoli, Roma e Lazio. Tra le rivelazioni, il Cagliari di Eusebio Di Francesco».