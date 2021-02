Di Livio: “Inter, bella vittoria a Firenze. Juve provinciale, per lo scudetto è tornata”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così dei temi più importanti di questa giornata di campionato: “Ci sono state belle sorprese come il Genoa che ha vinto contro il Napoli. Ballardini, quando subentra, fa sempre grandi cose. Poi c’è il vecchio cuore granata, con l’Atalanta che si deve mangiare le mani. L’Inter poi ha vinto una partita difficilissima contro la Fiorentina. E poi una Juventus provinciale che rispetta la Roma e si porta a casa tre punti fondamentali. Avere Ronaldo poi fa la differenza. La Roma tira poco in porta e con le grandi non riesce mai nel colpo importante”.

Per lo Scudetto lotta sempre a due Inter-Milan?

“Mi devo ricredere. La Juventus, zitta zitta, sta tornando nelle prime posizioni. E ha anche una partita da recuperare. La vedo in grande crescita”.