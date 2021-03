Di Livio: “Le prime quattro per me saranno Inter, Juve, Milan e Atalanta. Le altre…”

Le parole dell'ex calciatore: "La Roma? E' una squadra che si sente forte con le deboli e debole con le forti. E' una questione mentale"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così delle prime posizioni del campionato di Serie A, soffermandosi prima di tutto sulla Roma: "E' una squadra che si sente forte con le deboli e debole con le forti. E' una questione mentale. In generale però non è stato un mese buono l'ultimo per i giallorossi. E' vero che c'era di mezzo l'Europa, che sono mancati uomini importanti, però non è andata bene. Ieri grande vittoria della Lazio, che deve anche recuperare una partita. Le prime quattro per me però rimarranno Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Dò poche speranze alle altre".