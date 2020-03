Di Maio: “Vicinanza a Spadafora che vuole convincere il mondo del calcio a non giocare”

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio dice sì allo stop dei campionati. In un video su Facebook ha parlato tra le altre cose anche del calcio, del campionato di Serie A e non solo, e ha spiegato: «La mia vicinanza va al ministro Spadafora che sta cercando in questo momento di convincere tutto il mondo del calcio che è meglio non giocare perché se ci sono dei giocatori positivi a loro volta contagiano altri giocatori e i loro familiari, altri cittadini. Il tema del cambiare abitudini non serve solo ad aiutare il personale medico ma anche per tutelare la propria famiglia. La responsabilità ci salverà e vale per tutti i mondi che devono fare conto con questa emergenza».