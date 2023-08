Dimarco: “100 appuntamenti con maglia Inter addosso, sempre come la prima”

71 gare in Serie A, 18 in Champions League, 8 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa Italiana e 1 in Europa League. Così fanno giuste giuste 100 presenze. È il traguardo nerazzurro di Federico Dimarco, lo ha tagliato oggi: sono cento le sue presenze in maglia interista. Il giocatore, da sempre legato ai colori della Beneamata, ha scritto un post dedicato a questo obiettivo raggiunto.