Inter, in tre per due maglie: i dubbi di Inzaghi, Dimarco ago della bilancia

I nerazzurri affrontano questa sera il Cagliari con l'obiettivo di vincere e conquistare il primo posto in classifica

L'Inter affronta questa sera il Cagliari dell'ex Mazzarri. Ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi. Molto, secondo Tuttosport, dipenderà da Dimarco: "In due per tre maglie. Simone Inzaghi, in vista della gara di questa sera contro il Cagliari - a San Siro sono previsti oltre 35 mila spettatori - nutre il dubbio tra chi schierare sulla sinistra tra Dimarco e Perisic, con i due calciatori che potrebbero anche partire entrambi titolari, qualora il canterano scalasse nel trittico difensivo. A quel punto l'escluso sarebbe Bastoni. Difficile, ma non impossibile. Il tecnico piacentino pare orientato ad apportare qualche correttivo rispetto ai soliti noti. Con Perisic sempre utilizzato negli ultimi mesi e un Dimarco scalpitante, il 32 nerazzurro è favorito per cominciare il match. Torna De Vrij come perno difensivo, con Skriniar "braccetto" di destra. Da quella parte in fascia agirà Dumfries, che ha recuperato dal lieve affaticamento di Madrid, mentre a centrocampo ecco Barella, Brozovic e Calhanoglu, col turco che prima della gara verrà premiato come miglior giocatore della Serie A del mese di novembre. In attacco Sanchez-Lautaro".