Bastoni out, al suo posto Dimarco. “Marotta e Ausilio convinti a riportarlo all’Inter dopo che…”

Alessandro Bastoni non sarà a disposizione contro la Samp: al suo posto, nella difesa a 3, spazio a Dimarco

Come annunciato prima da Inzaghi e poi dall'Inter tramite comunicato, Alessandro Bastoni non sarà a disposizione contro la Samp per un problema fisico riscontrato al rientro dalla Nazionale. L'ex Parma e Atalanta salterà la trasferta di Genova mentre è in dubbio per la sfida con il Real Madrid di mercoledì, che apre la stagione europea dei nerazzurri in Champions. "Le caratteristiche dell’attacco della Samp - dove non sono presenti granatieri - hanno fatto propendere la scelta su Federico Dimarco, con la conferma di Perisic e Darmian sulle corsie esterne", spiega il Corriere dello Sport che, poi, aggiunge un particolare su Dimarco: "Tra l’altro, quanto fosse forte anche come centrale nella linea a tre Dimarco, l’Inter l’ha potuto constatare pure nella gara del 25 aprile contro il Verona allora allenato da Juric, una prestazione super che ha convinto definitivamente Marotta e Ausilio a riportare a casa il ragazzo".