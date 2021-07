Dimarco, la cura Juric un favore per Inzaghi: ha limato anche qualche difetto

Altri elogi per il laterale nerazzurro dopo l'amichevole di ieri pomeriggio contro il Crotone

Federico Dimarco si è confermato tra le note liete dell'Inter anche nell'amichevole contro il Crotone. Scrive il Corriere dello Sport: "Insieme a Satriano è stata un’altra conferma dell’estate nerazzurra. La cura Juric, insomma, gli ha fatto proprio bene, dandogli personalità e sicurezza per essere protagonista, limandogli pure qualche difetto in marcatura. Per la sua vena, ma anche a causa di un Darmian imballato (erroraccio sotto porta dopo preciso traversone dello stesso Dimarco), ieri la manovra pendeva spesso a sinistra".