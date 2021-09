GdS – Inter-Real, Dimarco non offre molto. Boati per Dumfries ma lui non è Hakimi

I due esterni hanno sostituito Darmian e Perisic ma dai cambi ci si aspetta un contributo diverso. L'olandese però ha provato a mettersi in mostra

I cambi sono finiti sotto accusa dopo Inter-Real. Perché in effetti, dopo un primo tempo di grande ritmo e qualità, la squadra nerazzurra ha perso forza e alla fine è arrivato un gol all'ultimo minuto che sa di beffa. I voti più bassi nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport sono arrivati nei confronti degli esterni che hanno sostituito i titolari. In campo prima c'erano Darmian e Perisic e nel secondo tempo ci sono stati Dumfries e Dimarco. Il secondo è stato definito 'il peggiore'. Cinque e mezzo per lui che aveva fatto un gran gol qualche giorno prima contro la Samp e sei invece per l'olandese che si è piazzato a destra.

"Ha gli stessi compiti di Perisic, ma Dimarco parte male con un pasticcio in area. Handanovic salva. Anche in fase offensiva non offre molto. Anche Dumfriessostituisce Darmian, deve dare freschezza a destra. Subisce uno sprint di Vinicius, quando in campo c'è il boato ma si sa che non è Hakimi", si legge.