Napoli-Inter, Dzeko-Lautaro. Caicedo va in panchina? Dimarco favorito su D’Ambrosio

Dopo la vittoria in Coppa Italia, l'Inter affronterà il Napoli sabato sera. Queste le ultime sulle formazioni di Spalletti e Inzaghi

NAPOLI - Rientro da trionfatore per Koulibaly dopo il successo in Coppa d’Africa. Spalletti però non ha tempo per ‘festeggiare’ il difensore che sarà presumibilmente buttato subito nella mischia contro l’Inter al fianco di Rrahmani. Anguissa è tornato in gruppo ma difficilmente può lottare per una maglia da titolare. In attacco dovremmo rivedere dal primo minuto gli stessi che hanno giocato contro il Venezia: tradotto, Mertens da utilizzare a gara in corso