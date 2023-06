Dimarco: “Mi sono guadagnato tutto con lavoro e sacrifici. La finale del 2010…”

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter, ha parlato ai microfoni dell’emittente svizzera RSI per parlare dell’imminente finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno a Istanbul: “In ogni carriera di un calciatore penso che ci siano degli alti e dei bassi. Io ho avuto più bassi, a parte questi 4 anni. Sono contento perchè vuol […]

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, ha parlato ai microfoni dell'emittente svizzera RSI per parlare dell'imminente finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno a Istanbul: "In ogni carriera di un calciatore penso che ci siano degli alti e dei bassi. Io ho avuto più bassi, a parte questi 4 anni. Sono contento perchè vuol dire che mi sono guadagnato tutto con il lavoro e i sacrifici che ho fatto.