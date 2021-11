Dimarco-Inter, avanti insieme: “Rinnovo entro fine anno”. E Calhanoglu…

Calhanoglu e Dimarco sono i due specialisti dell'Inter dai calci piazzati: due arcieri fondamentali per Inzaghi

"Se l’Inter ha il miglior attacco della Serie A (34 gol segnati, 4 più del Napoli), è prima nella classifica degli assist (22 davanti al Verona con 19), nella classifica dei cross riusciti (99, con il Toro secondo a 95) e in quella dei gol realizzati di testa (9), molto del merito va a Simone Inzaghi e ai suoi due “arcieri”, ovvero Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco ". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ai due giocatori preposti ai calci piazzati in casa Inter e gli otto gol segnati da palla inattiva, esclusi i rigori, sono lì a testimoniare l'importanza di avere degli specialisti.

"Gli arcieri nerazzurri hanno portato in dote pure sei reti: quattro le ha segnate la mezzala (già eguagliato il bottino dell’ultimo anno al Milan), due portano la firma di Dimarco (su punizione - peraltro bellissima - con la Samp e a Empoli). Se Calhanoglu è l’ultimo, grande, colpo a zero della coppia Marotta - Ausilio , il percorso di Dimarco all’Inter ha trovato compimento dopo un tortuoso avvicinamento: oggi, il ragazzo cresciuto nelle giovanili e frequentatore della Nord in gioventù, è un punto fermo e lo sarà a lungo, considerato che sono in dirittura i discorsi per il rinnovo di contratto fino al 2026", spiega Tuttosport che annuncia il rinnovo entro fine anno.