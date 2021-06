Inter, TS: “Due nomi per centrocampo e attacco. Dimarco? Inzaghi si è espresso”

Il punto su diversi nomi accostati all'Inter negli scorsi giorni

Nonostante il periodo non semplice a livello economico, l'Inter è assolutamente attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il club nerazzurro sta infatti valutando diversi profili per rinforzare l'organico nel caso in cui dovessero esserci delle uscite. Scrive Tuttosport: "L'Inter dovrebbe riabbracciare Dimarco, tornato dal Verona: l'esterno piace a molti club (su tutti Torino e Cagliari), Inzaghi vorrebbe tenerlo, ma se arriveranno 10 milioni o più, la società valuterà. Davanti invece potrebbe esserci la staffetta fra Pinamonti (in uscita) e Salcedo (di rientro). E poi? Fra gli italiani sotto osservazione, Zappacosta (Chelsea), Lazzari (Lazio) e Florenzi (Roma) per sostituire Hakimi a destra, mentre Pessina (Atalanta) e Petagna (Napoli) sono nomi da monitorare in caso di cessioni a centrocampo e attacco".