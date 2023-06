L'analisi del quotidiano sportivo all'indomani del successo per 3-2 dell'Italia sull'Olanda in Nations League

All'indomani del successo per 3-2 sull'Olanda nella finalina di Nations League, La Gazzetta dello Sport analizza la prova degli Azzurri e di alcuni dei suoi singoli.

"Federico Dimarco è stato giustamente premiato come il migliore in campo: ha innescato e segnato il primo gol, promosso il secondo e strappato la palla per il terzo. Ha salvato un gol fatto. Serve altro? Noi gli riconosciamo idealmente la statuetta di miglior calciatore italiano della stagione".