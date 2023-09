Inter, Rivista Undici esalta il sinistro di Dimarco e azzarda un’ipotesi: “Magari Pavard ha…”

Il sinistro di Dimarco ha il mirino incorporato

"Il sinistro di Dimarco ha il mirino incorporato. Questo non vuol dire che segni sempre così, è impossibile, ma significa che soluzioni del genere fanno parte del suo repertorio. E lui lo sa, quindi le allena. Anche Simone Inzaghi lo sa. E quindi se lo gode, perché può risolvergli le partite tirate come quella di Empoli. Infatti basta un attimo, a Federico Dimarco, per segnare questo gol. Per coordinarsi, per inarcare il corpo portando il busto in avanti, per far andare indietro la gamba sinistra e caricare il movimento facendo peso sulla destra. La postura del laterale dell’Inter è perfetta, Dimarco non fa rimbalzare la palla e la colpisce mentre è in parabola discendente, il momento giusto per darle tanta forza – ma anche quello più difficile, perché il 99% della popolazione mondiale sparerebbe la sfera oltre le gradinate della curva. Dimarco, come tutte le persone che provano a segnare un gol del genere, voleva metterla esattamente lì, esattamente in quel modo. E ce l’ha fatta, perché – ripetiamo – ha una qualità di tiro molto superiore alla media", sottolinea Rivista Undici a proposito del tiro spettacolare che ha gonfiato la rete dell'Empoli. A proposito di intuizione: "Non l’ha avuta Lautaro, non l’ha avuta Thuram, non l’ha avuta Cahlanoglu. L’ha avuta Dimarco, eppure non c’è da sorprendersi: parliamo di uno dei migliori giocatori dell’Inter e del campionato italiano, di un laterale completo e sicuro in ogni fase di gioco, di un calciatore che ha sempre saputo fare dei gol belli – ricordate quello alla Van Basten in un vecchio Torino-Verona? – ma anche dei gol brutti, che è sempre creativo e sempre più spesso diventa determinante. Magari è stato davvero Pavard a mostrargli come si fa un gol del genere, ma si può dire che si tratta di una ciliegina – dolcissima, bellissima – su una torta che era già abbondante e farcita piuttosto bene".