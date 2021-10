Dimarco, prima l’Inter e poi la Nazionale. “Per Inzaghi è il dodicesimo uomo. Duttile e…”

L'edizione odierna di Libero evidenzia i progressi di Federico Dimarco: il classe '97 è stato convocato da Mancini

"Per esterni del genere, nel calcio moderno, si fanno carte false. Lo testimonia l’attestato di stima che il ct Roberto Mancini fa a Federico Dimarco, mancino classe ’97 dell’ Inter protagonista di un inizio di stagione favoloso. Ora, per consacrarlo, è arrivata anche la chiamata in Nazionale". Apre così l'articolo di Libero in merito alla chiamata di Dimarco in Nazionale per sostituire l'infortunato Pessina. Il 3-5-2 di Inzaghi sta mettendo in luce le qualità dell'ex Parma e Verona. "Se ora Inzaghi se lo coccola, è vero che è stato Ivan Juric uno degli artefici della sua crescita, soprattutto dal punto di vista della duttilità. Con gli scaligeri, infatti, Dimarco ha dimostrato di poter fare l’esterno a tutta fascia, il terzo di difesa, all’occorrenza anche l’interno di centrocampo. Uno di quei profili che Inzaghi ama particolarmente già dai tempi della Lazio, e Dimarco in nerazzurro è diventato una sorta di dodicesimo uomo", ribadisce il quotidiano.