Dimarco, la ‘follia’ di un gol poetico. Il tiro aveva 9 possibilità su 1000 di entrare in porta

"Quel “0,009” per l’esattezza è l’Expected Goal, rifugio felice di ogni match analyst, calcolato nel momento in cui il mancino di Federico faceva partire il razzo: è il dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol, a partire da differenti fattori come l’angolazione, la distanza e altro ancora. Frullando tutto, si scopre che non c’è stato gol più improvviso, tecnicamente unexpected , “inatteso”, in questa Serie A".