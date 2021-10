Dimarco, passioni e vita privata dell’esterno che ha l’Inter come punto fermo

Il calciatore nerazzurro, la sua passione per il calcio e per la... bresaola

La Gazzetta dello Sport racconta qualche dettaglio sulla vita privata di Federico Dimarco . Il giocatore, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha ottenuto la convocazione per la fase finale della Nations League anche perché nella prima fase del campionato si è rivelato molto utile per Inzaghi .

"Ragazzo schivo e riservato, ha il pallone come vera passione nel senso più stretto del termine: non solo quello che gioca lui, ma anche quello degli altri", si legge in un articolo della rosea dedicato all'esterno. Ora il campo, chissà in futuro un ruolo da dirigente, un direttore sportivo, visto che conosce a memoria le caratteristiche dei singoli giocatori nei dettagli. Non ha un idolo in particolare, ammira Marcelo e Alaba.