Inter, Skriniar celebra la doppietta di Dimarco e scherza con lui: “Bomber”

Federico Dimarco è stato protagonista di un buon inizio stagione che gli ha permesso di conquistare la fiducia di Inzaghi e quella dei tifosi interisti. Questa sera, contro il Bologna, ha anche segnato una doppietta. Un gol su punizione e l'altro di sinistro, a giro, una rete bellissima che ha fatto sorridere i suoi compagni, come Brozovic per esempio. O Lukaku. O come Skriniar. Anche il giocatore slovacco ha scherzato con il giocatore che ha fatto un gol da 'bomber': sulle storie di Instagram Milan ha pubblicato la scritta con una foto della loro esultanza.