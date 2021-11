Di Marzio: “Conte stavolta ha detto sì al Tottenham. Forse perché lo United…”

Il giornalista di Skysport ha parlato dell'approdo dell'ex allenatore nerazzurro a Londra e di come ha maturato l'idea di dire sì a Paratici

Uno strano incrocio del destino. Gianluca Di Marzio parla così della nuova avventura di Conte al Tottenham : "Proprio mentre in Italia arriva, per affrontare in CL l'Atalanta, il Manchester United, l'ex tecnico dell'Inter vola a Londra. Allo United lo aspettavano fino ad una settimana fa. Prima della partita che i Red Devils hanno vinto proprio sul campo degli Spurs. Quella gara ha salvato di fatto la panchina di Ole Gunnar Solskjaer e ha invece portato all'esonero di Nuno Espirito Santo", ha spiegato il giornalista di Skysport.

Già ieri c'erano stati contatti proficui con Conte. La scorsa estate aveva incontrato Paratici e Levy ma non sembrava particolarmente convinto sulla competitività immediata del club, paragonata alle quattro big della Premier League che hanno più forza in classifica. Forse anche per paura che vendessero Kane, Conte non accettò la proposta del club londinese. "Questa volta invece - forse perché lo United andrà avanti con Solskjaer, un po' perché non ci sono altre panchine importanti in Europa e per lui stare a casa è dura, questa volta si è convinto. È stato bravo Paratici a convincerlo. Lo ha chiamato nel ricordo dei tre anni passati insieme alla Juve. Un pressing vincente ed efficace. Alle 13, ora italiana (le 14 in Inghilterra.ndr) è arrivato a Londra. Sta incontrando la proprietà del club per risolvere gli ultimi dettagli e firmare il suo contratto fino al 2023", ha concluso il giornalista.