Di Marzio: “Inter-Real spartiacque per il lavoro di Conte o nasceranno dubbi. Sanchez…”

Gianluca Di Marzio – su Skysport – ha parlato di Inter-Real prima della partita che andrà in scena al Meazza. E si è espresso in questi termini: «È un bel test perché l’anno scorso una gara con il Barcellona di coefficiente più basso, col Barça già qualificato, c’era pressione di dover vincere per forza, con il pubblico, l’Inter fece una grande fatica. Non ci sarà neanche il pubblico a spingere. Bisognerà capire se l’asticella si è alzata per la squadra nerazzurra. È uno spartiacque anche del lavoro di Conte, anche a livello mentale. Nella trasmissione della sua voglia di vincere al gruppo».

-Potrebbe interpretarla come un fallimento personale?

Se l’Inter non dovesse centrare l’obiettivo ci si inizierà a porre dei dubbi sulla reale forza mentale e non solo di squadra dei suoi che già in campionato hanno dimostrato di aver bisogno degli schiaffi per reagire. Già ci sono dei segnali di una mentalità che non è ancora quella vincente per novanta minuti.

-Chi potrebbe essere decisivo?

Vado controtendenza, secondo me sarà fondamentale Sanchez. Può entrare a partita in corsa, magari da trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro se stesse andando male. Perché ieri Conte lo ha detto, Sanchez è meglio da trequartista. Sarà difficile farli giocare tutti e tre insieme, ma questa può essere una chiave tattica.

-Cosa non ti ha convinto dell’Inter fino a qui?

Non ha equilibrio. Rispetto alle squadre ‘contiane’ non ha equilibrio in fase difensiva. Quello che ti permette di essere ermetico. Subisce gol sempre, con facilità, in quasi tutte le partite. Evidentemente, nella ricerca di una capacità offensiva ancora più efficace – con i due esterni offensivi e il trequartista e le due punte – evidentemente la fase difensiva al momento non è quella che Conte ci ha abituato a vedere nei suoi club.

