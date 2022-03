Di Marzio: “A Dzeko e Lautaro mancano i rifornimenti. Pioli si può dire soddisfatto”

Il giornalista ha detto la sua sulla semifinale di Coppa Italia che si è giocata al Meazza

«L'Inter si è appiattita, non sono arrivate palle giocabili per Dzeko e Lautaro. Manca il rifornimento agli attaccanti. Neanche Brozovic è riuscito ad uscire dalla marcatura dei giocatori avversari». Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato del pari tra Milan e Inter e si è soffermato sul momento no dell'attacco interista. «L'Atalanta Pioli l'ha inserita alle pretendenti allo scudetto e si fa bene a temerla. Si può dire soddisfatto perché il Milan ha paradossalmente giocato meglio oggi che nel derby di campionato dove quei venti minuti finali avevano cambiato partita, ma erano stati 70 minuti a favore dell'Inter. Oggi invece è stato un Milan continuo nella prestazione ed è giusto che Pioli veda il bicchiere mezzo pieno».