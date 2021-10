Dimas: “Juve? Senza Ronaldo normale la partenza in ritardo in Serie A”

Le parole dell'ex bianconero: "La Juve aveva creato l'idea che Cristiano avrebbe vinto ogni partita e segnato i gol vincenti"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Manuel Dimas Texeira, ex calciatore bianconero, ha parlato così dell'inizio difficile in campionato per la squadra di Allegri: "La Juve aveva creato l'idea che Cristiano avrebbe vinto ogni partita e segnato i gol vincenti. E questo lo ha detto qualche tempo fa Bonucci, per cui sono d'accordo con lui. Senza di lui si è partiti un po' in ritardo in campionato, ma penso sia una cosa normale. Quest'anno ci sono stati dei cambiamenti che non sono ancora stati assimilati del tutto, ci vuole solo un po' di tempo".