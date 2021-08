La Stampa: “Inter, con la Dinamo a porte chiuse. Motivazione burocratica”

Al Brianteo non ci saranno i tifosi come a Parma. Per il quotidiano dopo Dumfries arriverà Correa

Eva A. Provenzano

Dzekoè arrivato a Milano e mancano le ultime formalità prima dell'ufficializzazione dell'attaccante che esordirà con la maglia nerazzurra nell'amichevole con la Dinamo Kiev al Brianteo di Monza.

Si giocherà a porte chiuse. La Stampa scrive: "Il primo pensiero è andato alla volontà di evitare un’altra contestazione al presidente Steven Zhang dopo quella di Parma. In realtà, come spiega l’Inter, la motivazione è burocratica: il club avrebbe dovuto garantire garanzie per ospitare il pubblico in un impianto gestito da un’altra società".

Sul mercato il quotidiano torinese aggiunge: "Intanto sono vicini altri due colpi: l’esterno destro olandese Denzel Dumfriesdal Psv Eindhoven e la punta laziale Joaquin Correa. Un investimento da quasi 50 milioni (14 più

35), necessario a completare l’opera di rattoppo delle falle aperte dalle cessioni di Hakimi e Lukaku. Ma l’Inter segue anche la situazione di Insigne, pronta a inserirsi in caso di mancato prolungamento del contratto del capitano del Napoli", si legge sul quotidiano torinese.

(Fonte: La Stampa)