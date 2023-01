Dino Baggio shock: “Vialli? Anche io ho paura, il doping c’è sempre stato. Sta succedendo…”

Le dichiarazioni di Dino Baggio, ex centrocampista di Torino, Inter, Parma, Lazio e Juventus, daranno sicuramente da discutere. Ai microfoni dell'emittente veneta Tv7 l'ex giocatore ha parlato della morte del suo ex compagno di nazionale GianlucaVialli: “Bisognerebbe risalire a quello che abbiamo preso, investigare un po' sulle sostanze prese in quei periodi. Non so se sia dovuto a questo ma il doping c’è sempre stato, ma bisogna vedere se certi integratori con il tempo fanno bene oppure no”.