Porto, Diogo Costa: “Dopo l’espulsione tutto più difficile. Ma al ritorno vogliamo vincere”

"Ho fatto del mio meglio, così come tutta la squadra. Quando dai tutto, è difficile perdere così. Abbiamo provato a vincere, ma purtroppo non è stato possibile. Non siamo riusciti a uscire vittoriosi, ma abbiamo ancora il secondo tempo della partita contro il Dragão e puntiamo a vincere quella partita. Oggi solo nei primi 15/20 minuti abbiamo avuto problemi di inserimento con l'Inter, ma da quel momento in poi abbiamo controllato il gioco. Dopo l'espulsione è diventato più difficile, ma abbiamo personalità e daremo tutto per vincere il ritorno".