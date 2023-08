Sassuolo, Dionisi: “Mulattieri alternativa a Pinamonti. Frattesi e Scamacca…”

"Mulattieri è l’alternativa a Pinamonti, ha avuto il percorso più lineare vincendo il campionato di B da protagonista. Mi piace molto il suo atteggiamento. Missori è un terzino, si sta allenando bene, non ha fatto un giorno di riposo dopo l’Europeo Under 19 per raggiungere i compagni in ritiro: un segnale importante. Volpato è il più talentuoso, deve migliorare nel tiro e in fase difensiva, può essere già utile a gara in corso, soprattutto da mezzala o trequartista. Boloca è un po’ più grande di loro, già strutturato, non ha le caratteristiche di Frattesi, non è un incursore, ma è più ordinato e ha buone qualità. Non si deve pretendere tutto e subito da questi ragazzi".