GdS – Dionisi da 6,5 in pagella: rigore solare su Thuram. Ed è bravo anche quando…

La Gazzetta dello Sport ha promosso la direzione di gara dell'arbitro Dionisi in Inter-Frosinone: 6,5 per lui

Federico Dionisi ha arbitrato ieri Inter-Frosinone, match finito 2-0 per i nerazzurri con gol di Dimarco e Calhanoglu (su rigore). La Gazzetta dello Sport ha promosso la direzione di gara dell'arbitro, dandogli anche 6,5 in pagella per come ha gestito gli episodi in area di rigore del Frosinone: