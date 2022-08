Dionisi: “Pinamonti può solo migliorare col tempo, segnerà. Aveva bisogno di…”

"Era importante metterlo dentro dal 1' perché non può avere i 90' totali, ha una ottima fisicità, non conosce i compagni ma in un attimo riesce a capire il gioco. Aveva bisogno di giocare, di mettere minuti e l'ha fatto. Può solo migliorare col tempo, un ragazzo della sua struttura ha bisogno di tempo, non ha fatto una partita nel precampionato. Ha fatto bene oggi, la prossima farà meglio, e poi farà gol".