Sassuolo, Dionisi: “Ce la siamo giocata a viso aperto contro l’Inter e siamo stati premiati”

Una grande prestazione, unita a una serata nera dell'Inter, ha regalato al Sassuolo di Alessio Dionisi una prestigiosa a San Siro

PRESTAZIONE E RISULTATO - "Oggi dobbiamo essere soddisfatti per prestazioni e risultato. E' un lavoro di squadra, una squadra che lavora insieme. Vedremo a fine campionato se saremo cresciuti. Il fatto di aver vinto in casa di Juventus, Milan e Inter rimarrà e per questo sono contento per la società. Ma dobbiamo dimostrare che non siamo solo quelli di queste tre partite. Dobbiamo imparare che in certe partite, in cui non siamo forti come gli avversari, dobbiamo metterci quel qualcosa in più. Così capiremo che certi risultati non sono un caso".