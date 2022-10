Dionisi: “Dopo il pareggio l’Inter non dava l’impressione di voler vincere. Sappiamo…”

Al termine di Sassuolo-Inter , Alessio Dionisi ha commentato la sconfitta in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi: "Abbiamo fatto tante cose positive, forse è mancata un po' di attenzione sul secondo gol. Dopo il nostro pareggio l'Inter non dava l'impressione di voler vincere ma di aspettare un episodio. Sappiamo che sull'episodio può determinare più di noi".

"Forse siamo arrivati poco lucidi alla fine, dopo il pareggio l'impressione era che la volontà era quella di provare a vincerla ed è giusto così. Peccato, ma ai ragazzi cosa posso dire? Dobbiamo continuare. Il risultato del primo tempo non era giusto per come avevamo giocato. Abbiamo concesso poco all'Inter, è stata una partita alla pari, dove forse il risultati più giustO non è quello con cui è terminata la partita, ma dobbiamo accettarlo".