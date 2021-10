Sassuolo-Inter, Dionisi: “Mancato rosso su Handanovic ha condizionato tanto. Raspadori…”

L'allenatore neroverde ha commentato la sconfitta contro i nerazzurri ai microfoni di DAZN

Eva A. Provenzano

Non è bastato. Il suo Sassuolo ha giocato una partita importante nel primo tempo, ma nel secondo tempo l'Inter ha cambiato spirito e partita ed è arrivata una sconfitta per i neroverdi. Queste le parole dell'allenatore Dionisi ai microfoni di DAZN:

-Più rammarico o l'arrabbiatura?

Rammarico per il risultato, un po' di rabbia per gli episodi. Ma bisogna accettarli fanno parte della partita. Ma il secondo tempo doveva essere giocato in maniera diversa. Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto ma dispiaciuto per il risultato perché non ci bastano le prestazioni.

-Parliamo dell'espulsione mancata di Handanovic?

Credo di averla vista come l'hanno vista tutti. Va sottolineata perché c'è un VAR e va detto. Non è la prima volta. Sbagliano i giocatori, gli allenatori e anche gli arbitri. Sono cose che dobbiamo accettare, fa parte degli errori che possono esserci in una partita. Magari ci sta nelle decisioni arbitrali, le accettiamo fermo restando che ha condizionato tanto. È andata così.

-Il VAR non poteva intervenire perché non era un'occasione da gol...

Mi sembra una spiegazione lunga, credo che Defrel abbia saltato l'uomo, poteva andare in porta ma ha trovato un ostacolo. È andata così. Non mi piace parlare degli episodi ma devo analizzarli perché eravamo nell'uno a uno contro il portiere. Avevamo creato e l'unico peccato è stato non segnare prima di subire il gol dall'Inter. Meriti nostri ma anche dell'Inter perché è stata una bella partita. Non sono convinta della spiegazione fatta alla moviola. Non la possiamo rigiocare. Se ci vuole tanto per spiegarla è opinabile. Spero che la analizzino e la prossima volta, speriamo, capiti a parti invertite.

-Al Sassuolo vanno fatti comunque i complimenti...

Abbiamo fatto una prestazione importante, avrei firmato per la vittoria dopo queste prestazioni, dovremmo avere la vittoria dopo una gara così. I cambi dell'Inter hanno messo qualità ma prima di prendere il gol abbiamo creato ancora occasioni quindi posso fare i complimenti ai miei. Non possiamo essere così troppo contenti.

-Raspadori come va gestito?

Credo che tu lo sappia come lo gestisci, bisogna dargli tempo. Avevo in mente di metterlo a partita in corso. Gestisce bene pressioni e visibilità, se le meriti. Ma deve crescere. Dobbiamo aiutare a crescere i giovani, ha fatto bene e farà bene. Un giovane non può avere tutto e subito. Ho molta fiducia in lui. Scamacca è un passo indietro e deve essere più paziente, se ne parla tantissimo. Ha ancora bisogno di tempo ma devono giocare perché solo giocando possono crescere.

(Fonte: DAZN)