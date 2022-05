Dionisi: “Vittoria con l’Inter? Non importa. Milan? Non facciamo favori ad altri”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a margine del convegno Generazione S. Ecco le dichiarazioni riportate da TMW

"Speravamo di vivere questa settimana, non si poteva desiderare di meglio che finire contro una squadra importante che si giocherà tanto. Noi l'affronteremo nel miglior modo possibile, con entusiasmo: ci piacerebbe finire in maniera positiva, sappiamo che sarà una partita difficile".

"Nulla, nel calcio i mesi passati sono preistoria. Non importa cosa si è fatto in passato, noi speriamo di far ricordare quello che faremo domenica".