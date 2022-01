Dionisi: “Scamacca e Raspadori finiranno la stagione qui: non parte nessuno”

Le parole del tecnico del Sassuolo: "Scamacca è tranquillo. Mi sento di dire che non andrà via più nessuno: non devo ufficializzarlo io"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così del futuro di Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato dell'Inter: "Scamacca è tranquillo. Mi sento di dire che non andrà via più nessuno: non devo ufficializzarlo io. Scamacca finirà la stagione qui, Raspadori anche: abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno del Sassuolo. E' una complicità, uno scambio doppio. Hanno bisogno del Sassuolo per crescere: stanno trovando sicurezze partita dopo partita, stanno giocando più di quanto abbiano mai fatto. Scamacca ormai è un titolare ma deve sgomitare per meritarsi il posto e continuare così".