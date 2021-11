Diquattro (DAZN): “Obiettivo introdurre diverse modalità di abbonamento per…”

La Chief Revenue Officer Europe di DAZN ha parlato dei piani della piattaforma di streaming in vista della prossima stagione

Veronica Diquattro, Chief Revenue Officer Europe di DAZN, intervenuta ai microfoni di Wired, ha parlato dei piani della piattaforma di streaming in vista della prossima stagione. "L'obiettivo, in futuro, è quello di introdurre diverse modalità di abbonamento per le famiglie o per un utilizzo individuale . È qualcosa che stiamo valutando per la prossima stagione”.

L’idea allo studio prevede più formule di abbonamento. L’obiettivo è tutelare sia i consumatori che l’investimento di Dazn. Che al momento, per esempio, permette all’interno di uno stesso nucleo famigliare la visione dello stesso contenuto su due dispositivi diversi, quando un componente si trova in un’altra città per lavoro. “È tollerato anche se non in linea con i nostri termini di servizio”, ha precisato Diquattro, “che definiscono l'uso del servizio come individuale e non cedibile all’interno dell'ambiente domestico”.