Marino: “Con l’Inter gara importante. Le assenze? Il segnale è che si può giocare”

Le parole del dirigente dell'Atalanta a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara con l'Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter, Umberto Marino ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del dirigente bergamasco: "È una gara importante per la classifica, per noi è una gara rilevante dal punto di vista numerico. Sarebbe importante fare una bella prestazione e mantenere questa posizione. Le assenze? Al di là delle assenze, il segnale che esce stasera è che si può giocare a calcio. Dobbiamo essere tutti bravi e attenti, noi dobbiamo far parlare il campo e dare segnale positivi perché il calcio italiano è importante per il sistema Paese".