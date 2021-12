Pinto: “Per noi è una gioia avere Mourinho, abbiamo fiducia in lui. Zaniolo…”

Le parole del dirigente giallorosso a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Tiago Pinto ha parlato della gara ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del dirigente giallorosso: "Per noi è una gioia avere Mourinho ogni giorno. Conosciamo la sua carriera e la sua esperienza. ogni giorno a Trigoria capiamo perché abbiamo preso Mourinho. Abbiamo molta fiducia in lui, ma non è stato preso per giocare solo i big match. Dopo Bologna è stato un momento dove ci siamo ricompattati. Oggi abbiamo una grande possibilità. Zaniolo? Io credo che quando si parla di Nicolò si parla della più grande speranza del calcio italiano. Noi lo dobbiamo proteggere, non può continuare a essere fermato senza che gli arbitri fischino falli. Ha un potenziale incredibile, la Roma e l'Italia non vogliono che vada via".