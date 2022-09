Udinese-Inter, Marino: “Viviamo partita per partita. Sarebbe sciocco…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Udinese-Inter , Pierpaolo Marino ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente bianconero: "Dobbiamo vivere partita per partita, sarebbe sciocco montarsi la testa per l'inizio di stagione. Questo deve darci autostima, la squadra ha ampi margini di miglioramento. Abbiamo un allenatore che sa cosa vuole ottenere e anche il metodo".

"Sottil ha delle qualità tattiche, non lascia niente al caso. L'ho avuto 4 anni come giocatore e sapevamo l'uomo e il professionista, una persona abituata a dare tutto quando andava in campo".