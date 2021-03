Diritti tv Serie A, ancora nulla di fatto: 11 in favore di DAZN, servono 14 sì

Ancora un nulla di fatto in Lega calcio per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio

Marco Macca

Ancora un nulla di fatto in Lega calcio per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I club - apprende L'ANSA - hanno appena votato sulla proposta di Dazn: 11 a favore, 8 astenuti (il Cagliari invece è uscito dal collegamento senza esprimersi). Le regole prevedono che per assegnare i diritti i voti a favore debbano essere almeno 14.

Il fronte pro-Dazn tra i club ha guadagnato il voto del Torino di Cairo (che si è aggiunto ad Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), ma non è bastato per assegnare i diritti tv alla piattaforma di streaming. Si sono astenuti infatti Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Spezia. La prossima assemblea si dovrebbe svolgere già in questa settimana, visto che si avvicina il termine del 29 marzo quando scadranno le offerte di Sky e Dazn.

(ANSA).