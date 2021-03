Diritti Tv, nuova fumata grigia: il Cagliari si è aggiunto ai club che si sono astenuti

Nuova fumata grigia in Lega Serie A sui diritti tv per il campionato 2021/24

Nuova fumata grigia in Lega Serie A sui diritti tv per il campionato 2021/24. Nell'assemblea da poco conclusasi, sono stati infatti dieci i voti a favore dell'offerta di Dazn (da Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), uno in meno delle precedenti riunioni visto che il Cagliari si e' aggiunto ai club che si sono astenuti (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino).