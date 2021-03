Diritti Tv Serie A, prossima settimana sarà decisiva. E c’è una novità

Diritti Tv per il campionato 2021/24, l'assegnazione deve arrivare prima del 29 marzo, decisiva sarà dunque la prossima settimana

Ieri c'è stata una nuova fumata grigia in Lega sui diritti tv per il campionato 2021/24. Nell'assemblea sono stati dieci i voti a favore dell'offerta di Dazn, uno in meno delle precedenti riunioni visto che il Cagliari si e' aggiunto ai club che si sono astenuti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'assegnazione deve arrivare prima del 29 marzo, decisiva sarà dunque la prossima settimana.

"In ogni caso precedenza alla valutazione delle offerte di Dazn (840 milioni) e Sky. Ma con una novità: l’assemblea intende verificare se l’offerta di Sky, inizialmente giudicata non ammissibile per le condizioni poste alla realizzazione del canale Lega, non possa invece diventarlo. In questo caso anche questa soluzione potrebbe essere messa al voto. Le offerte scadono il 29 marzo e la prossima settimana si tornerà al voto, stavolta con probabile assegnazione: l’assemblea potrebbe essere convocata per martedì o mercoledì, lasciando così spazio a un eventuale secondo appuntamento".