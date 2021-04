CorSera – Diritti tv, non può finir così: Sky lavora per cancellare il grave errore

L'ultimo aggiornamento sulla telenovela infinita per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A

Dazn si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. A bocca asciutta Sky, che può contare invece sulle coppe e sugli altri sport. La sensazione però, stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, è che ci sarà ancora da battagliare per il pacchetto che prevede la coesclusiva di 3 gare su 10: "Non può finire così, tanto è vero che si sta correndo ai ripari per evitare un finale così triste. Da qui vertici e analisi. Per capire per esempio gli errori commessi, perché non c’è dubbio che se ne siano fatti. Il più grave è della proprietà di Sky, non del management della tv. È stata la proprietà di Sky a fissare una cifra valutata insufficiente dalla serie A. Con un atto di supponenza, anche comprensibile, non si è ritenuto che Dazn fosse così pericolosa. Ha segnato un gol Dazn o fatto autogol Sky? Forse tutte e due".