GdS – Diritti tv, no a Sky di Inter e altri 6 club: ecco perché. Ora Mediaset…

La Serie A studia il nuovo bando per il 'pacchetto 2' dei diritti tv del triennio 2021-2024 dopo il no a Sky di Inter e altri 6 club

Alessandro De Felice

La Serie A declina l'offerta di Sky per il 'pacchetto 2', quello delle tre partite in co-esclusiva, e prepara il nuovo bando. Dopo la fumata nera nell'assemblea di ieri, resta in bilico la cessione dell'altro pacchetto dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Secondo La Gazzetta dello Sport, il no a Sky dà la possibilità ai competitor di tornare in corsa: da Mediaset ad Amazon e Discovery.

Il rialzo dell'offerta del 20% da parte di Sky, passata da 70 a 87.5 milioni di euro, non è bastato. L'emittente ha ottenuto 13 voti favorevoli - invece dei 14 necessari - e 7 astenuti (Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina). La decisione dei nerazzurri e degli altri sei club deriva dalla volontà di ottenere una proposta più ricca.

Mediaset torna in corsa e la possibilità di trasmettere una partita in chiaro sarebbe vantaggiosissima per una tv commerciale, che a quel punto potrebbe presentare un'offerta anche superiore ai 100 milioni per il 'pacchetto 2'.

La Rosea spiega che mentre è sempre in piedi l'ipotesi ricorso per la vendita dei diritti a Dazn per l'offerta congiunta con Tim, Sky potrebbe appellarsi alla Legge Melandri, che nega la possibilità di assegnare tutti i diritti a un solo licenziatario. "L'assemblea dei club di A ha acquisito un parere legale secondo cui l'assegnazione a Dazn dei pacchetti 1 e 3 non decade per il momento a patto che l'aggiudicazione delle altre licenze avvenga entro luglio".

Non assegnati i diritti esteri. I 7 club che si sono astenuti sull'offerta di Sky, si sono scollegati al momento della votazione, rendendo l'assemblea non valida per il mancato numero minimo dei partecipanti. Anche in questo caso c'è la volontà di ottenere di più. Se ne riparlerà nell'assemblea di venerdì: "possibile che venga affidata la pratica a un intermediario, Infront più di Kosmos e Aser. Oppure la questione potrebbe essere affrontata con una divisione per area geografica: a oggi sono stati venduti i diritti della A per gli Stati Uniti a CBS, e c'è una trattativa privata in corso per l'area Medio Oriente e Nord Africa".