CorSport – Discorso Zhang, Conte non c’era: possibile assenza polemica

Come vi abbiamo scritto, Antonio Conte non era presente ieri durante il discorso rivolto dal presidente dell'Inter, Steven Zhang, al gruppo squadra sulla questione stipendi. Questa la visione del Corriere dello Sport:

"Insieme a Zhang c'erano gli ad Marotta e Antonello, il ds Ausilio, il suo vice Baccin e l'avvocato Capellini, ma l'unico a parlare è stato il numero uno. Non era presente il tecnico Conte che era pienamente al corrente di quello che sarebbe accaduto. Defezione polemica? Possibile. Resta il fatto che non c'era neppure in passato, quando il club aveva chiesto e ottenuto di posticipare novembre e dicembre (...) La sua permanenza a Milano, a dispetto di un altro anno di contratto, non è affatto certa".