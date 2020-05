GdS – Lega-AIC, si discute sugli orari. Serie A divisa: tre soluzioni per la ripartenza

In attesa di novità dal vertice tra il mondo del calcio e il Governo rappresentato dal Ministro dello Sport Spadafora, la Serie A studia il programma della ripartenza con il calendario e l’orario delle sfide.

Tra i temi caldi c’è ancora quello legato al fischio d’inizio: “Se prima delle 17 per i calciatori non si può giocare, ecco allora la proposta del primo slot orario delle 17.15. Si spostano in avanti anche le altre due fasce: start fissati per le 19.30 e addirittura per le 21.45. Soluzioni su cui il sindacato dei calciatori riaprirà la discussione” spiega La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda la programmazione, la Serie A è divisa: “Alcuni club, specie chi direttamente coinvolto, spinge per ripartire con i recuperi della venticinquesima giornata, gli altri per il turno completo della ventisettesima. Una terza soluzione, altrettanto probabile, è ricominciare con le semifinali di Coppa Italia: Napoli-Inter e Juve-Milan, partite che coinvolgerebbero un’ampia parte di spettatori dal momento che si tratta di avvenimenti in chiaro, circostanza che non dispiacerebbe al ministro Spadafora“.