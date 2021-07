Inter, distorsione al ginocchio destro per Gagliardini: i tempi di recupero

Il centrocampista nerazzurro si è dovuto fermare nel corso dell'allenamento di ieri: problema in più per Inzaghi

Brutte notizie per l'Inter: nel corso dell'allenamento di ieri Roberto Gagliardini ha riportato una distorsione al ginocchio destro che lo costringerà a rimanere ai box per diversi giorni. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle conndizioni del centrocampista nerazzurro:

"Dopo D'Ambrosio, si è fermato anche Roberto Gagliaridni. Non il momento migliore, specie adesso che stava scalando le gerarchie in mezzo al campo. L'Inter dovrà fare a meno del centrocampista per i prossimi venti giorni: difficile pensare di riaverlo già per l'esordio in campionato, ma si vedrà. Gagliardini ha riportato «un trauma distorsivo al ginocchio destro» durante l'allenamento di ieri, e gli esami hanno evidenziato «una distrazione al legamento collaterale mediale». L'infortunio di Gagliardini complica un po' i piani della preparazione nerazzurra, con Vecino e Vidal che hanno cominciato da poco a lavorare e Nainggolan che presto dovrebbe salutare per tornare a Cagliari".