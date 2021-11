Gioele Dix: “Inter, Barella può emozionare. Scudetto? Sono scaramantico”

L'attore ha parlato della squadra per la quale tifa e si è soffermato sul centrocampista nerazzurro e anche su un altro protagonista

-In questa Inter ci sono giocatori che possono sprigionare sentimenti come faceva la squadra del Triplete?

Ho spasimato per Facchetti, per Ronaldo il Fenomeno, Rummenigge. È tosta dopo Mourinho. Zanetti si è ritirato. Vedo una buona squadra. Barella è uno che ti può fare appassionare, sì. Mi piace tanto anche Ranocchia, che è interista da tanti anni. Peccato per l'infortunio, aveva una chance. Ha dimostrato un attaccamento importante, si fa sempre trovare pronto. Qualcuno c'è sempre che smuove il cuore c'è sempre, che lo divori è difficile. Ho dimenticato tra i miei preferiti Corso che una sera ho accompagnato in macchina a casa, un onore. Mi sembrava di sognare perché da piccolo sognavo di essere vicino a lui. Il cuore si muove con il calcio, anche in maniera imprevedibile.