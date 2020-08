Djene: “Sarebbe bello eliminare l’Inter. Lukaku è forte, un grande attaccante che…”

Intervistato da Marca, Djene Dakoman racconta come ha preparato Inter-Getafe. Al difensore toccherà l’arduo compito di marcare Lukaku. “È molto forte, si muove bene. Proviene da quella nuova generazione di grandi attaccanti che proteggono bene la palla ed è difficile portargliela via. Devi aspettare, ma quando puoi, cercare di anticiparlo. Non sono forte come Lukaku ma la forza da sola non basta, l’intelligenza è importante. La mia virtù è anticipare e se no, resisti e non fare girare l’attaccante. So che tutto il mio paese in Togo è in attesa della gara e in particolare la mia famiglia. Vivranno la gara con molta passione e questo mi dà un vantaggio. E poi questa squadra è una famiglia e sarebbe bello eliminare l’Inter“.

(Marca)